Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Jugendlichen schießen mit einem Luftgewehr aus dem Fenster

Kreuztal (OT Buschhütten (ots)

Am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, hielten sich zwei Jugendliche (15 und 14 Jahre) allein in der väterlichen Wohnung des 14-Jährigen in der Tilsiter Straße auf. Beim Spielen entdeckten die Teenager das legale Luftgewehr des Vaters und kamen auf die dumme Idee, damit aus dem Fenster zu schießen. Aus einem Zimmer im 6. Stock des Mehrfamilienhauses wurden einige Schüsse in Richtung Straße abgegeben. Ein 41-jähriger Mann, der gerade von der Arbeit nach Hause kam und von seinem Auto in Richtung Haustüre ging, wurde von einem Geschoß am Oberkörper getroffen und leicht verletzt.

