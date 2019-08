Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Zwei Verletzte nach Unfall

Alfhausen (ots)

Zwei 54 und 53 Jahre alte Motorradfahrer waren am Samstagnachmittag auf der B68 (Bramscher Straße) unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Thiener Feld beabsichtigte der vorausfahrende 54-Jährige nach rechts auf den Parkplatz abzubiegen. Die 53 Jahre alte Frau bemerkte das zu spät, fuhr auf das Zweirad des Mannes auf und die beiden stürzten. Rettungswagen brachten den schwer verletzten 54-Jährigen und die leicht verletzte 53-Jährige in ein Krankenhaus. Die Bramscher Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden.

