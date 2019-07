Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven- Reckenfeld, versuchter Einbruch in eine Kindertagesstätte

Greven (ots)

In der vergangenen Woche haben Unbekannte versucht, in die Kindertagesstätte an der Moorstraße einzubrechen. Die Täter versuchten vergeblich die Eingangstüren aufzuhebeln. Sie gelangten nicht in das Gebäude. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr und Freitagmorgen (28.06.), 07.00 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell