POL-PDWIL: Illegale Abfallentsorgung - Polizei Prüm sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen dem 03.Juni und 11.Juni 2019 wurden gleich an zwei Stellen Eternit-Wellplatten illegal entsorgt, zum einen in Willwerath oberhalb des Stausees, als auch in Weinsheim " Zur Schlierbach.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer: 06551 - 9420 entgegen.

