POL-NMS: Rendsburg - Pizzabote überfallen

Rendsburg. Ein maskierter Mann bedrohte am Freitagabend (04.10.19, 21.35 Uhr) in der Liegnitzer Straße einen Pizzaboten. Unter Vorhalt einer Schusswaffe erzwang er die Herausgabe der Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag. Der Räuber (normale Statur, dunkelblonde Haare, blaue Jeans, grüne Jacke) flüchtete. Der Pizzabote (41) war in die Liegnitzer Straße gerufen und dort sofort von dem Maskierten angesprochen worden. Verletzt wurde er nicht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 21-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser wurde aber am Samstag wieder entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

