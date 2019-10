Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumunster - Ermittlungen gegen den Fahrraddiebstahl

Neumünster (ots)

191004-1-pdnms Ermittlungen gegen den Fahrraddiebstahl

Neumünster. Beamte der Kriminalinspektion Neumünster führen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls. In diesem Zusammenhang konnten die Ermittler zahlreiche Fotos von Fahrrädern auf Datenträger sicherstellen. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt, das im Internet angeboten wurde oder noch wird. Neumünsteraner, die zwischen November 2018 und Mai 2019 Opfer eines Fahrraddiebstahls wurden und das auch anzeigten werden gebeten, sich die Fotos am Dienstag (08.10.19) zwischen 13 und 17 Uhr bei der Kripo in der Alemannenstraße 14-18 anzusehen.

Sönke Hinrichs

