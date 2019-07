Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Schule beschmiert, Arbeitsgerät entwendet, Einbruch in Firma, Fahrräder entwendet, Feuerwehreinsatz & Auseinandersetzung zwischen Landsmännern

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Unfall im Kreisverkehr

Gegen 8:30 Uhr übersah ein 42 Jahre alter Skoda-Fahrer am Dienstag bei der Einfahrt in den Kreisverkehr in der Welzheimer Straße den Mercedes einer 76 Jahre alten Frau. Im Kreisverkehr kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5500 Euro geschätzt.

Schorndorf: Schule beschmiert

Ein bisher unbekannter Täter beschmierte zwischen Montag und Dienstag den Eingangsbereich sowie diverse Fenster der Schlosswallschule in der Archivstraße. Hierdurch entstanden rund 2000 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Arbeitsgerät entwendet

Am späten Freitagabend, zwischen 22 Uhr und 23 Uhr wurde vom Betriebsgelände einer Firma in der Industriestraße ein Vibrationsstampfer im Wert von rund 2200 Euro entwendet. Da das Arbeitsgerät über 60 kg wiegt, wird davon ausgegangen, dass der Dieb die Maschine mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert hat. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 in Verbindung zu setzen.

Winterbach: Einbruch in Firma

Zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 7:45 Uhr stiegen bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Lederstraße ein und entwendeten dort mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Zwei Fahrräder entwendet - Zeugen gesucht

Am Montagabend wurde ein rotes Mountainbike der Marke Genesis, das im Bereich des Feuerwehrhauses in der Geschwister-Scholl-Straße angeschlossen war, entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 350 Euro. Hinweise zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen. Ein weiteres Fahrrad der Marke Kalkhoff wurde zwischen Montagnachmittag, 14 Uhr und Dienstagmorgen, 8:30 Uhr in der Karolingerstraße entwendet. Bei dem Bike handelt es sich um ein weißes Damenfahrrad im Wert von rund 500 Euro. Das Fahrrad war ebenfalls mit einem Schloss gesichert. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Auenwald: Feuerwehreinsatz

Heiße Sägespäne lösten am Dienstag, gegen 9:45 Uhr in einer Schreinerei in der Straße Im Wiesengrund einen Feuerwehreinsatz aus. Durch die heißen Späne kam es zu einer Rauchentwicklung in der Staubabsauganlage, weshalb vorsorglich die Feuerwehr verständigt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte die Glutnester schnell löschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist kein Schaden entstanden.

Schwaikheim/ Waiblingen: Kettenreaktion auf der B14 - mit Zeugenaufruf

Auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart kam es am Dienstagmorgen gegen 6:20 Uhr zu einem ersten Unfall. Zwischen der Anschlussstelle Schwaikheim und der Anschlussstelle Waiblingen-Nord befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem schwarzen oder dunklen SUV den rechten Fahrstreifen hinter einem LKW. Der Fahrer oder die Fahrerin des SUV setze ohne zu blinken zum Überholen des LKW an und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Eine dort auf Höhe des SUV in ihrem Seat fahrende 39-Jährige erkannte dies und bremste ihr Fahrzeug ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein hinter dem Seat befindlicher 28 Jahre alter Honda-Fahrer musste ebenfalls stark bremsen. Der Motorradfahrer musste zudem nach links ausweichen. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verkehrsteilnehmer in dem SUV setzte die Fahrt in Richtung Stuttgart fort.

In der Folge des Unfalls entstand auf der B14 in Richtung Stuttgart ein Stau. Hier kam es wenig später zu einem zweiten Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Kurz nach 7:00 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Aufgrund des Verkehrsaufkommens musste er seinen Wagen abbremsen. Ein nachfolgender 30 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah dies, wollte noch auf den rechten Fahrstreifen ausweichen, stieß jedoch mit dem Audi zusammen. Der Audi wird durch den Aufprall nach links abgewiesen, der Mercedes nach rechts. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender 55-Jähriger Trucker versuchte noch seinen Mercedes-LKW mittels Notbremsung abzubremsen, kollidierte jedoch mit dem Mercedes des 30-Jährigen. Ein 31 Jahre alter Mazda-Fahrer, der sich hinter dem LKW befand, erkannte das Fahrmanöver des Truckers zu spät und fuhr auf den LKW auf. Bei dem Unfallgeschehen wurden der Mercedes-Fahrer und dessen 31-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide kamen für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 50.000 Euro. Die drei beteiligten PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei Winnenden bittet den Fahrer des SUVs bzw. Zeugen des ersten Unfalls sich unter Telefon 07195 6940 zu melden.

Schorndorf: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Landsmännern

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 2:30 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Johannesstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 10 polnischen Männern. Hintergrund des Streits waren offenbar ausstehende Lohnzahlungen an einige der Männer. Die zunächst verbalen Streitigkeiten unter den Männern, die allesamt deutlich alkoholisiert waren, arteten schnell in Handgreiflichkeiten aus. Mehrere der Männer im Alter zwischen 18 und 48 Jahren wurden verletzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

