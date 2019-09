Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Platzverweis

Offenburg, Elgersweier (ots)

Die genauen Hintergründe eines Streits zwischen mehreren Heranwachsenden am Mittwochabend in der Ortenaustraße ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass eine Frau am frühen Abend zunächst Anrufe mit bedrohlichem Inhalt erhielt. Als wenig später ein Pkw vorfuhr, ein mit Sturmhaube maskierter Unbekannter ausstieg und in Richtung ihres Anwesens marschierte, soll sie diesem mit der Polizei gedroht und ihn so zur Flucht verleitet haben. Im weiteren Verlauf konnte der beschriebene Volkswagen durch die alarmierten Beamte des Polizeireviers Offenburg und Beamte der Hundestaffel einer Kontrolle unterzogen und der mutmaßlich zuvor Maskierte so ausfindig gemacht werden. Dem 21-jährigen Polizeibekannten, der mit vier weiteren 17 bis 20 Jahre alten Personen unterwegs war, wurde ein Platzverweis erteilt. Weitere Vorfälle blieben letztlich aus.

