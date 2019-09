Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

Rastatt (ots)

Eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin war am frühen Mittwochabend auf der Akazienstraße in Richtung Plittersdorf unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Plittersdorfer Straße soll sie nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer von links kommenden Ford-Lenkerin missachtet haben. Beide Autos kollidierten und die Unfallbeteiligten wurden verletzt. Sie mussten durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Kräfte der Feuerwehr Rastatt unterstützten die Unfallaufnahme der Beamten vor Ort. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell