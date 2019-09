Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: BAB 5, zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Süd und Rastatt-Nord - schwerer Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 16:15 Uhr, befuhr eine 39-jährige Motorradfahrerin mit ihrer Ducati die BAB 5 in nördlicher Richtung. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Rastatt-Nord fuhr sie auf einen staubedingt stehenden VW, Golf, auf. Die durch die Kollision schwer verletzte Motorradfahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen und der Fahrbahn entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Zur Ladung des Rettungshubschraubers musste die Autobahn in nördlicher Fahrtrichtung kurzfristig komplett gesperrt werden. Das Autobahnpolizeirevier Bühl hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

