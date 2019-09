Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Radunfall schwer verletzt

Offenburg (ots)

Nach einem Unfall wurde eine Radfahrerin mit schweren Verletzungen am Mittwochnachmittag in ein Klinikum gebracht. Gegen 13:45 Uhr war die Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Verbindungsweg zwischen Zeller Straße und der Franz-Schmidt-Straße talwärts unterwegs, als die Mittfünfzigerin ein bergwärts Rad fahrendes Kind streifte. Daraufhin zu Fall kommend, stieß die Velo-Lenkerin im weiteren Verlauf gegen eine Mauer. Nach einer ersten medizinischen Behandlung durch Notarzt und Rettungsdienst, wurde sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.

