Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Sperrmüll angebrannt

Rastatt (ots)

Unbekannte steckten in der Bahnhofstraße am Dienstagabend offenbar bereit gestellten Sperrmüll in einem Hinterhof in Brand, in dessen Folge sich ein Passant bei einem Löschversuch leicht verletzte. Gegen 22:45 Uhr war das Feuer entdeckt und die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei alarmiert worden. Beim Löschen mit zwei Feuerlöschern atmete ein Passant Rauchgas ein und wurde zur weiteren Untersuchung in das örtliche Klinikum gebracht. Das angrenzende Gebäude war bei dem Brand nicht in Gefahr.

