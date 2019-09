Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Waldulm - Gestürzt und schwer verletzt

Oberkirch, Waldulm (ots)

Eine 75 Jahre alte Pedelec-Fahrerin zog sich am Dienstagabend bei einem Sturz schwere Verletzungen zu. Sie fuhr gegen 18.30 Uhr auf der L86a aus Richtung Ringelbach kommend talwärts in Richtung Waldulm, als sie im Kurvenbereich gegen zwei Schutzplanken prallte und im angrenzenden Wiesenbereich zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzte sich die Seniorin schwer und musste nach der notärztlichen Erstversorg vor Ort mit dem Rettungshubschrauben in ein Krankenhaus geflogen werden.

/ph

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell