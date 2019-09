Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem Roller- und einem Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Freiburger Straße, sind die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Gegen 14 Uhr war der 53 Jahre alte Fahrer eines Mini auf der Freiburger Straße, aus Richtung Hauptstraße kommend, unterwegs, als er an der Einmündung zum dortigen Baumarkt an der roten Ampel anhalten musste. Als er bereits stand, fuhr ihm der unbekannte Lenker eines Motorrollers auf. Während sich der Mini-Fahrer nach dem Wohl seines Unfallgegners erkundigte, nahm sich dieser seines Gefährtes an und ging zu Fuß in Richtung Baumarkt flüchtig. Er hinterließ dabei einen Schaden von rund 2.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher wird als etwa 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Zum Unfallzeitpunkt trug er ein graues langes Oberteil und eine schwarze Hose. Zeugen, die Hinweise zum Rollerfahrer geben können, melden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg.

