Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nummernschilder sichergestellt

Löbau (ots)

In Löbaus Innenstadt war am Nachmittag des 30. Juli 2019 ein Hyundai Accent abgeparkt, an dem die Nummernschilder eines Hyundai Lantra montiert waren.

Eine Polizeistreife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) hatte den PKW um 15:55 Uhr entdeckt und montierte beide Nummernschilder ab um eine evtl. Fahrt zu unterbinden.

Ob eine solche Fahrt bereits stattgefunden hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen wegen Urkundenfälschung der Landespolizei. Im Nachgang konnte ein 30-jähriger Georgier ermittelt werden, dem der Wagen gehört.

