Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Diesel- und Schrottdiebe auf frischer Tat ertappt

Hirschfelde (ots)

Auf dem Grundstück des ehemaligen Kraftwerkes Hirschfelde waren am Wochenende Täter auf Diebestour. Ein Angestellter eines Sicherheitsdienstes entdeckte am 28. Juli 2019 gegen 13:45 Uhr zwei Männer mit einem beladenen Handwagen auf der Kraftwerksstraße. Sofort flüchteten sie im Dickicht in Richtung Neiße. Die alarmierte Bundespolizei suchte zusammen mit einer Streife der Landespolizei am Grenzverlauf nach den beiden Männern da es sich um Schrottdiebe handeln könnte. Kurz darauf bestätigte sich dieser Verdacht. Direkt an der Neiße wurden die Männer angetroffen, die nun versuchten durch den Fluß die polnische Uferseite zu erreichen. Einem Mann gelang dies auch - er verlor aber seinen schweren Rucksack im Wasser. Der zweite Mann wurde durch die Beamten aus dem Wasser gezogen und er mittels Handschelle an einer weiteren Flucht gehindert. Bei ihm handelt es sich um einen 39-jährigen Polen, der jedoch keinerlei Ausweisdokumente dabei hatte. In der Nähe fanden die Polizisten den Handwagen mit drei Kanistern und insgesamt 80 Litern Diesel darin sowie etwa 40 Kilogramm Buntmetallschrott.

Da die Herkunft des Kraftstoffes und Buntmetalls mehr als fragwürdig scheint, ermittelt nun die Landespolizei wegen besonders schwerem Diebstahl.

