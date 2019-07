Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainische Schwarzarbeiter kurz vor Ausreise gestoppt

Bautzen, Weißenberg (ots)

Mit Fernreisebussen wollten am vergangenen Wochenende zwei ukrainische Schwarzarbeiter nach Hause fahren und wurden durch die Bundespolizei auf der BAB 4 kontrolliert.

Ein 50-jähriger Mann aus der Ukraine war am 26. Juli 2019 um 07:45 Uhr auf Höhe des Rastplatzes Löbauer Wasser bei Weißenberg aufgefallen. Er hatte einen gültigen Reisepass und ein polnisches Visum dabei, allerdings auch Unterlagen und Arbeitskleidung, die eine nicht erlaubte Erwerbstätigkeit im Baubereich bei Hamburg belegen. Seine Dokumente decken aber nur eine touristische Reise ab.

Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich am 28. Juli 2019 gegen 19:35 Uhr auf dem Autobahnrastplatz Oberlausitz. Eine 24-jährige Ukrainerin war als Fahrgast in einem Reisebus in Richtung Polen unterwegs und wies sich mit einem gültigen E-Reisepass aus. In ihrem Reisegepäck befanden sich aber Unterlagen, die eine Tätigkeit als Reinigungskraft im Bundesgebiet belegen.

In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalt und unerlaubter Beschäftigung eingeleitet. Beide Personen wurden an die Ausländerbehörde Bautzen übergeben.

