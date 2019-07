Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainische Schwarzarbeiterinnen festgestellt

Bautzen (ots)

Zwei ukrainische Frauen haben im Bundesgebiet unerlaubt gearbeitet. Dies stellten Beamte des Bundespolizeirevier Bautzen am 23. Juli 2019 fest.

Im ersten Fall wurde gegen 16:00 Uhr in der Ortslage Bautzen ein Reisebus angehalten und die Insassen kontrolliert. Dabei stießen die Beamten auf eine 60-jährige Ukrainerin, welche unglaubwürdige Angaben zu ihrem Aufenthaltszweck in Deutschland machte. Bei der genaueren Nachschau im Gepäck, fanden die Beamten unter anderem Bargeld und Aufzeichnungen, welche auf eine unerlaubte Beschäftigung in Deutschland hinweisen. Da die Ukrainerin dieser Beschäftigung nicht nachgehen durfte, wurde sie beanzeigt und 3000,00 EUR Arbeitsentgelt beschlagnahmt.

Nur wenige Stunden später, gegen 21:00 Uhr, wurde erneut ein Reisebus kontrolliert und auch hier wurden die Beamten fündig. Insassin war unter anderem einen 33-jährige Ukrainerin, welche ebenfalls unerlaubt in Deutschland gearbeitet hat. Auch diese wurde beanzeigt und diesmal wurden 2000,00 EUR Arbeitsentgelt beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell