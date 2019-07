Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Teleskopschlagstock sichergestellt

Bautzen (ots)

Bei der Kontrolle eines slowakischen Audi A5 am 22. Juli 2019 gegen 16:45 Uhr, stellten Beamte des Bundespolizeirevier Bautzen einen Teleskopschlagstock fest. Der Schlagstock lag griffbereit in der Türablage neben dem 26-jährigen slowakischen Fahrer. Da das Führen eines solchen Schlagstockes in Deutschland verboten ist, wurde der Fahrer belehrt, der Teleskopschlagstock vor Ort sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

