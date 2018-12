POL-F: 181210 - 1218 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Drogendealer festgenommen

Frankfurt (ots) - (ka) Trotz seines kreativen Drogenverstecks nahmen Polizeibeamte am Sonntagmorgen einen 36-jährigen Drogendealer in der Taunusstraße fest.

Die Beamten der REE (Regionale Einsatz- und Ermittlungseinheit) sahen den Mann gegen 07.00 Uhr in einer kleinen Personengruppe. Als dieser wiederrum die Polizisten sah, wechselte er die Straßenseite und ging recht zügig in Richtung Elbestraße davon.

So auf sich aufmerksam gemacht, kontrollierten die Polizeibeamten den Mann. Obwohl er sich große Mühe gegeben hatte die Drogen so zu verstecken, dass sie niemand findet, stellten die Beamten knapp 14 Gramm Heroin bei ihm sicher. Er hatte die Drogen in seiner Unterhose versteckt. Griffbereit hatte er jedoch ein Taschenmesser und ein Pfefferspray in seiner Kleidung einstecken. Außerdem fanden die Polizisten über 300 Euro Bargeld bei ihm.

Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Heute wird er dem Haftrichter vorgeführt.

