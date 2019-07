Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrt ohne Führerschein und Zulassung aber mit falschen Nummernschildern

Bautzen (ots)

Ein 30-jähriger Deutscher war am 26. Juli 2019 um 17:25 Uhr mit einem VW Sharan auf der Autobahn 4 zwischen Dresden und Bautzen unterwegs. Bundespolizisten stoppten den nicht zugelassenen Wagen auf Höhe der Abfahrt Bautzen Ost. Stutzig wurden die Beamten weil die angebrachten Nummernschilder eigentlich an ein Kawasaki Motorrad gehören. Außerdem befanden sich falsche Zulassungs- und HU-Plaketten auf den Schildern. Die Kontrolle des Fahrers ergab außerdem, dass er gar keine Autos fahren darf weil er keinen Führerschein besitzt. Er will den Wagen mit diesen Nummernschildern bei einem Autohändler gekauft haben.

Der Mann handelte sich damit Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen dem Führen eines nicht zugelassenen PKW ohne Haftpflichtversicherung, wegen Kennzeichenmissbrauch und wegen Urkundenfälschung ein. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

