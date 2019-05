Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Geschwindigkeitskontrollen auf der B271 und im Ortsteil Hardenburg

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit von 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr wurden am Donnerstag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Am Ortseingang Hardenburg in Fahrtrichtung Bad Dürkheim konnten keine Verstöße festgestellt werden. Auf der Bundesstraße B 271 in Höhe der Anschlussstelle Bad Dürkheim Süd wurden 22 Fahrzeuge gemessen. Hierbei kam es zu 20 Verwarnungen und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 113 km/h. Zudem wurde ein Fahrzeug angetroffen, bei dem fehlender Versicherungsschutz festgestellt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

