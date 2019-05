Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Angebliche Zählerableser unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, wurde mitgeteilt, dass im Bereich der Karl-Räder-Allee ein "angeblicher Zählerableser" Zutritt in Häuser erlangen wollte. Da er sich weder ausweisen konnte noch entsprechende Kleidung trug, wurde ihm dies verwehrt. An einem anderen Anwesen bot er die Dienste eines Scherenschleifers an. Die Person trug dunkle Kleidung und hatte graue ungepflegte Haare.

Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

