Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Optikergeschäft

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Sti). Am 16.06.2019, gegen 01.00 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten eines Optikergeschäftes in der Hauptstraße in Nordstemmen verschafft, in dem sie die Eingangstür aufgehebelt haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell