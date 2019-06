Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Bäckereien

Hildesheim (ots)

Harsum - Algermissen - (jpm) Am vergangenen Wochenende ereigneten sich im Landkreis zwei Einbrüche in Filialen einer Hildesheimer Bäckerei. Betroffen waren dabei die Filialen in Harsum sowie in Algermissen.

Im Zeitraum vom 15.06.2019, 17:00 Uhr, bis zum 16.06.2019, 00:20 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Filiale in der Kaiserstraße in Harsum ein. Zugang verschafften sie sich durch das gewaltsame Öffnen einer Nebeneingangstür. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Ob auch etwas entwendet worden ist, steht momentan noch nicht fest.

Zwischen dem 14.06.2019, 20:00 Uhr, und dem 15.06.2019, 03:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Filiale in der Marktstraße in Algermissen ein. Zugang ins Innere verschafften sie sich, indem sie den Glaseinsatz einer Tür zerstörten. Anschließend wurden die Räume nach Diebesgut durchsucht. Dabei fiel den Tätern ein unterer, vierstelliger Geldbetrag in die Hände.

Zeugenhinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell