Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall mit verletzter Motorrollerfahrerin

Hildesheim (ots)

Am Samstag gg. 13.55 Uhr kam es in Sarstedt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Ein 23-jähriger Laatzener fuhr mit seinem Golf die Breslauer Str. in Richtung Heisede und wollte an der Kreuzung Görlitzer Str. nach links abbiegen. Hierbei übersieht er die ihm entgegenkommende 24-jährigen Rollerfahrerin aus Hildesheim. Es kommt zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Hierbei verletzt sich die 24-Jährige leicht und wird für weitere Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro.

