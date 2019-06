Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bockenem - Mann versucht nach Trunkenheitsfahrt zu fliehen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Am 14.06.2019, gegen 22:00 Uhr, wollen zwei Beamte des PK Bad Salzdetfurth in der Straße ,,Am Lappenberg'' in 31167 Bockenem einen Opel kontrollieren. Als der männliche Fahrzeugführer den Funkstreifenwagen sah, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Er flüchtete zuerst mit dem Pkw, stellte diesen auf den dortigen Edeka-Parkplatz ab und setzte seine Flucht dann zu Fuß fort. Mit Unterstützung von Anwohnern, welche den Fluchtversuch zufällig beobachtet hatten, konnte der Fahrzeugführer gestellt werden. Dieser hatte sich in einer Grundstückseinfahrt eines Mehrfamilienhauses in der Straße ,,Am Alten Friedhof'' versteckt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 51-jährige Bockenemer mit rund 1,2 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Der Mann wurde für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen der PI Hildesheim zugeführt. Hier wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde der Führerschein des Bockenemers beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" eingeleitet.

