POL-HI: Zwei weitere Einbrüche in Bäckereifilialen

Hildesheim (ots)

HASEDE - HILDESHEIM - (jpm) Nachdem es in den Nächten zu Samstag und Sonntag zu zwei Einbrüchen in Bäckereien in Harsum und Algermissen gekommen ist (unsere Pressemeldung vom 17.06.2019, 11:54 Uhr), wurden in den frühen Morgenstunden des 17.06.2019 zwei weitere Bäckereieinbrüche in Filialen in Hasede und Hildesheim angezeigt. Betroffen war in diesen Fällen allerdings eine andere Bäckereikette als in Harsum und Algermissen.

Zwischen dem 15.06.2019, 18:30 Uhr, und dem 17.06.2019, 03:50 Uhr, gelangten unbekannte Täter in eine Filiale der betroffenen Kette in der Hannoverschen Straße in Hasede, indem sie die Zugangstür gewaltsam öffneten. Im Inneren stießen die Täter bei der Suche nach Diebesgut auf einen Tresor, der mit Gewalt geöffnet worden ist und aus dem Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet wurde. Zudem fanden die Täter Trinkgelder der Angestellten, die sie ebenfalls mitnahmen. Anschließend gelang es ihnen unerkannt zu entkommen.

In Hildesheim wurde eine Filiale im Ulmenweg Ecke Alfelder Straße durch unbekannte Täter im Zeitraum vom 16.06.2019, 18:00 Uhr, bis zum 17.06.2019, 04:30 Uhr, heimgesucht. Das Vorgehen war identisch mit dem Einbruch in Hasede. Auch in diesem Fall wurde die Eingangstür gewaltsam geöffnet, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Aus einem vorgefundenen Tresor, der ebenfalls mit Gewalt geöffnet worden ist, entwendeten die Täter eine bisher unbekannte Bargeldsumme. Ferner wurden auch in dieser Filiale die Trinkgelder der Mitarbeiter mitgenommen.

Tatzusammenhänge zu allen vier Einbrüchen werden geprüft.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

