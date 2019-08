Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei vollstreckt europäischen Haftbefehl - besonders schwerer Raub -

Die Bundespolizei hat am Donnerstag den 23. August 2019 an der Anschlussstelle Kodersdorf einen international gesuchten polnischen Staatsangehörigen verhaftet. Der Festgenommene war wegen besonders schweren Raub, Rauschgiftkriminalität und Körperverletzungen verurteilt worden. Ihm steht die Auslieferung nach Polen bevor.

Bundespolizisten kontrollierten am Donnerstagabend die Insassen eines Fernreisebusses, der von Amsterdam in Richtung Wroclaw (Breslau) unterwegs war. Mithilfe des Polizeicomputers fanden die Beamten heraus, dass einer der Fahrgäste international gesucht wird. Die Hintergründe: Der 28-Jährige hat laut Haftbefehl in Polen mehrere Raubdelikte sowie schwere Körperverletzungsdelikte begangen. Für diese Taten wurde der Pole in seinem Heimatland zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Im Zuge der grenzpolizeilichen Fahndung konnte die Ludwigsdorfer Bundespolizei den als gewalttätig eingestuften Kriminellen festnehmen. Auf richterliche Anordnung hin wurde er in die Justizvollzugsanstalt Görlitz eingeliefert. Von dort aus wird er voraussichtlich schon bald den zuständigen Behörden in Polen ausgeliefert. Die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden wurde eingeschaltet.

