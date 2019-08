Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf - In eigener Sache: Schülerpraktikanten aufgepasst

Görlitz (ots)

Du bist Schüler/ Schülerin in der Stadt oder im Landkreis Görlitz? Dann ermöglicht Dir die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf auch im Schuljahr 2019/2020 ein zweiwöchiges Schülerpraktikum.

Wenn Du mehr über den Beruf eines Bundespolizisten(in) erfahren oder Dir über Deine beruflichen Interessen klarwerden möchtest, dann bewirb Dich bis zum 20.09.2019 bei uns.

Bis zu den Herbstferien sagen wir Dir dann, ob Du Dein Praktikum bei uns absolvieren kannst.

Fragen zum Schülerpraktikum werden Dir unter der Telefonnummer 03581/ 3626-654 beantwortet.

Wir freuen uns auf Dich!

Bewerbung an: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, An der Autobahn 4 in 02828 Görlitz.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Ralf Zumbrägel

Telefon: 0 35 81 - 3 62 67 21

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell