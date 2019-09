Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Handbremse vergessen?

Ottenhöfen (ots)

Ein "losgelöster" Lkw rief im Verlauf des Mittwochmittags die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf den Plan. Nach derzeitigem Ermittlungsstand vergas dessen Fahrer kurz vor 17 Uhr in der Allerheiligenstraße, vor dem Verlassen des Schwergewichts, die Handbremse zu ziehen. Der Lkw rollte in Richtung Ruhesteinstraße und kollidierte mit dem VW eines 51-Jährigen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es war jedoch ein Schaden von rund 14.000 Euro zu beklagen. Der Volkswagen musste an den Abschlepphaken.

