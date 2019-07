Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Rhein-Berg-Passage

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Dienstag (02.07.) sind unbekannte Täter zwischen 22:30 Uhr und 5:20 Uhr in einen Supermarkt der Rhein-Berg-Passage in der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße eingedrungen und haben die Verkleidung eines Geldautomaten gewaltsam geöffnet. Der Tresor blieb dabei unbeschädigt; Diebesgut wurde nicht festgestellt.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Morgen beim Öffnen des Eingangs für die Reinigungskräfte eine zerbrochene Scheibe sowie die offenstehende Verkleidung des Geldautomaten und informierte die Polizei. Ein Alarm wurde augenscheinlich nicht ausgelöst.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

