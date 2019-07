Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Geschwindigkeits- und Motorradkontrollen im Hochsommer

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am Sonntag (30.06.) hat der Verkehrsdienst wieder eine Vielzahl von Kontrollen durchgeführt. Bei den hochsommerlichen Temperaturen war das Motorradaufkommen aber eher gering.

Die Laser-Messungen erfolgten in Wermelskirchen-Habenichts, Finkenholl, Limmringhausen, Osminghausen und in Leichlingen-Oberbüscherhof. Dabei mussten in 30 Fällen Maßnahmen (22 Verwarnungsgelder/8 Anzeigen) getroffen werden. Davon waren nur 3 Motorräder zu schnell. Tagesschnellster war ein 53-jähriger Autofahrer aus Wermelskirchen in Habenichts. Bei erlaubten 50 km/h war er mit 96 km/h unterwegs. Neben der Anzeige erwartet ihn auch ein 2-monatiges Fahrverbot.

In Altenberg wurden zudem technische Kontrollen von Krädern durchgeführt. 4 Motorräder waren so verändert worden, dass ihre Betriebserlaubnis erloschen war.

In Arnzhäuschen geriet ein Pkw wegen seiner Auspuffanlage ins Visier der Beamten, weil er viel zu laut war. Die Geräuschpegelmessung bestätigte die Vermutung. Auch hier war somit die Betriebserlaubnis erloschen.

Auf der B506 in Kürten-Laudenberg stand die Polizei mit dem Einseitensensor (ESO-Wagen) und maß die Geschwindigkeit. 69 Fahrzeuge waren zu schnell, davon 12 Motorräder. In 50 Fällen blieb es beim Verwarnungsgeld, 19 Anzeigen mussten geschrieben werden. Auch an dieser Kontrollstelle fielen 2 Fahrzeuge auf, deren Betriebserlaubnis erloschen war. (rb)

Info: https://lzpd.polizei.nrw/artikel/messtechniken-entwickelt-in-diesem-jahrtausend

