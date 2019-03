Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende trieben im Stadtteil Hafen und in der Innenstadt Einbrecher ihr Unwesen. An der Pagenstecherstraße brachen Unbekannte zwischen Samstagabend (18.30 Uhr) und Montagmorgen (06.30 Uhr) in eine Apotheke ein. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. An der Rolandsmauer geriet zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eine Schule ins Visier der Täter. Sie durchsuchten die Räume und stahlen diverse Gegenstände. In der Kolpingstraße verschafften sich Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (16.30 Uhr) und Montagmorgen (06.30 Uhr) Zutritt zu einem Bürogebäude. Aus dem Komplex entwendeten der oder die Täter Bargeld. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-2115.

