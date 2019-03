Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Zeugen nach Tankstellenüberfall gesucht

Wallenhorst (ots)

Zwei ca. 18 bis 25 Jahre alte Unbekannte überfielen am Samstagabend eine Tankstelle an der Großen Straße. Die maskierten Männer betraten gegen 22.37 Uhr den Verkaufsraum, bedrohten eine Angestellte mit einer Waffe und forderten die Frau auf das Bargeld auszuhändigen. Nachdem die 62-Jährige den Tätern das Geld gegeben hatte, flüchteten sie mit einem Auto in Richtung B68. Die beiden Täter waren ca. 1,80 m groß, schlank und sprachen akzentfrei Deutsch. Sie trugen dunkle Hosen und einen Kapuzenpullover bzw. eine dunkle Jacke. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können, sich unter der Rufnummer 05461/915300 zu melden.

