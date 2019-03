Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Angriff auf Polizeibeamte

Dissen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Dissen in der Großen Straße eine Personengruppe, nachdem es dort zuvor zu Sachbeschädigungen kam. Eine weibliche, an der Kontrolle völlig unbeteiligte Frau mischte sich in die Situation ein und griff eine Polizeibeamtin körperlich an. Dabei kam es zu einer Rangelei. Als ihr Kollege zur Hilfe eilen wollte, wurde dieser plötzlich von einem unbekannten Mann umklammert. Der Beamte konnte sich losreißen und seiner Kollegin helfen. Die Frau wurde für eine Blutprobe zur Wache gebracht. Beide Beamte wurden dabei leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Daniel Richter

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell