POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht im Lieneschweg

Osnabrück (ots) - Am späten Dienstagnachmittag kam es im Lieneschweg, etwa Höhe des Lönsweges, zu einer Unfallflucht. Eine junge Frau stand gegen 17.05 Uhr in der geöffneten Tür ihres auf dem Parkstreifen abgestellten roten Fiat 500 und beugte sich in den Innenraum. In diesem Moment fuhr ein unbekanntes Fahrzeug an dem Wagen vorbei und touchierte dabei die offenstehende Tür des Autos. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und setzte seine Fahrt in Richtung Lotter Straße fort. Zeugen des Vorfalls oder sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei Osnabrück in Verbindung zu setzen. Telefon: 0541-3272215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell