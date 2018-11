POL-OS: Bramsche-Hesepe: Brand einer Gartenhütte

Bramsche (ots) - Am frühen Dienstagmorgen kam es auf einem Grundstück in der Fontanestraße zum Brand einer großen Gartenhütte. Nachbarn wurden gegen 00.55 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf geholt und stellten beim Blick aus dem Fenster Feuer in der Holzhütte fest. Die alarmierte Feuerwehr Bramsche-Hesepe war schnell vor Ort und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude. Die Gartenhütte war allerdings nicht mehr zu retten und brannte nahezu komplett nieder. Personen wurden nicht verletzt, die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf.

