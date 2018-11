POL-OS: Bramsche-Achmer: Einbruch in der Grenzstraße

Bramsche (ots) - Ein Wohnhaus in der Grenzstraße (Nähe Westerkappelner Straße) war in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Dienstagnachmittag Ziel von Einbrechern. Die Täter drangen zunächst gewaltsam in den Wintergarten des Hauses ein und durchsuchten in der Folge die Räume nach Wertgegenständen. Mit ein paar Euro Bargeld machten sich die Einbrecher schließlich wieder aus dem Staub. Die Polizei in Bramsche bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Telefon: 05461-915300.

