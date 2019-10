Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191002-1-pdnms Feuer in Mehrfamilienhaus Hamweddel ( RD-Eck )

Hamweddel ( RD-Eck) (ots)

In der Straße Kollmoor in Hamweddel kam es in der letzten Nacht gegen 01.30 Uhr zu einem Feuer in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus.

Die insgesamt vier Mieter im Haus konnten sich unverletzt aus dem Haus retten.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung.

Im Nahbereich des Hauses konnte eine 35 jährige männliche Person festgenommen werden, es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt, weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei Rendsburg laufen am heutigen Tag.

