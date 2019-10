POL-NMS: Rendsburg - Feuer in Dachgeschosswohnung

Polizeidirektion Neumünster

Rendsburg. Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung in der Straße Reeperbahn wurde am Montagabend (30.09.19, 20.50 Uhr) gemeldet. Feuerwehr und Polizei evakuierten das brandbetroffene Haus und vorsorglich die beiden Nebengebäude. Personen kamen nicht zu Schaden. In der Wohnung brannte eine Couch. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Der Bewohner ist vorerst bei einem Verwandten untergekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

