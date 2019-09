Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Stafstedt

Kreis RD-ECK - Festnahme nach versuchtem Einbruch

Stafstedt / Kreis RD-ECK (ots)

190927-1-pdnms Festnahme nach versuchtem Einbruch

Stafstedt / Kreis RD-ECK. Polizeibeamte nahmen nur wenige Minuten nach dem versuchten Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Stafstedt zwei tatverdächtige Jugendliche fest. Eine Anwohnerin meldete das verdächtige Duo Donnerstagabend (26.09.19, gegen 20.20 Uhr), als es sich an der Eingangstür des Marktes zu schaffen machte. Zu einem Eindringen in den Markt kam es nicht. Eine herbeigerufene Funkstreifenbesatzung konnte die polizeibekannten Jugendlichen (15, 16) in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen. Sie wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell