Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Flintbek

Kreis RD-ECK - Radfahrer nach Unfall gesucht

Flintbek / Kreis RD-ECK (ots)

190926-1-pdnms Radfahrer nach Unfall gesucht

Flintbek / Kreis RD-ECK. Mit leichten Verletzungen wurde eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin bereits am Dienstag (17.09.19) in das Krankenhaus Kiel gebracht. Sie hatte gegen 06.30 Uhr die L 307 (Schönhorster Weg) in Richtung Schönhorst befahren, als ihr auf dem in beide Richtungen befahrbaren Geh- und Radweg ein Radfahrer entgegen kam. Beim Vorbeifahren kam es zu einer Berührung, woraufhin die Frau stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der entgegenkommende Radfahrer setzte seine Fahrt fort. Unklar ist, ob er die Berührung wahrgenommen hatte. Der Radfahrer wird gebeten, sich mit der Polizeistation Flintbek unter der Rufnummer 04347 / 9029 680 in Verbindung zu setzen.

Sönke Hinrichs

Polizeidirektion Neumünster

Telefon: 04321-945 2222

