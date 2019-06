Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch, 19.06.2019, 17.50 Uhr, fuhr ein 36 Jahre alter Mann in Senden, Mönkingheide, rückwärts mit seinem Pkw in eine Einfahrt. Dabei kollidierte er mit einem 16 Jahre alten Radfahrer aus Senden, der den dortigen Gehweg befuhr. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

