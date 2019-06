Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln - Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch, 19.06.2019, 21.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer überdachten Bushaltestelle in Nottuln. Unbekannte Personen verschmutzten die Überdachung mit Farbe und beulten ein Regenfallrohr ein. Zudem wurden weitere Teile des Wartehäuschens durch Brandeinwirkung beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter 02594-7930 mit der Polizei in Dülmen in Verbindung zu setzen.

