Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Gettorf - Unfallbeteiligter hinterlässt Blutspur an beschädigter Leitplanke

Gettorf (ots)

190929-1-pdnms Am 29.09.2019, gegen 00.40 Uhr meldete ein unbeteiligter Autofahrer über Polizeiruf einen Verkehrsunfall in Gettorf, Eckernförder Chaussee/B 76 Abfahrt Borghorster Weg aus Fahrtrichtung Eckernförde kommend. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits auf der Weiterfahrt. Der Anrufer habe mehrere Menschen an der Unfallstelle angetroffen, eine Person habe geblutet. Die Hilfe durch Polizei und Rettungsdienst sei aus der Gruppe heraus abgelehnt worden. Bei Eintreffen der Polizei war die Unfallstelle verwaist. Festgestellt wurde eine beschädigte Leitplanke und Blutspuren. Nachfragen in umliegenden Krankenhäusern verliefen bislang ohne neue Erkenntnisse. Die Polizei Gettorf bittet um sachdienliche Hinweise - Tel. 04346 2965000.

