Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzheim - Schwerer Raub, Zeugen gesucht -

65558 Holzheim (ots)

Am späten Sonntagabend (14.07.) ereignete sich in Holzheim ein Raubdelikt. Gegen 23:45 Uhr wurde ein junger Mann in der Limburger Straße, etwa in Höhe Haus Nr. 38, von zwei männlichen Tätern überfallen. Die beiden bislang Unbekannten verlangten von dem Geschädigten, unter Verwendung einer Machete oder Buschmessers, die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Beide Tätern sollen Mitte 20 Jahre alt und auf einem Motorroller (Marke unbekannt) unterwegs gewesen sein. Sie waren nach Aussage des Zeugen dunkel gekleidet und jeweils mit einem ins Gesicht gezogenen Halstuch maskiert. Derzeit liegen keine weiteren Hinweise vor. Etwaige Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez mitzuteilen.

