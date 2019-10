Polizeidirektion Neumünster

Lindau / Kreis RD-ECK. Starke Rauchentwicklung wurden der Feuerwehr und der Polizei am Montagvormittag (30.09.19, 09.35 Uhr) aus der Straße An der Mühlenau gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand, der im Aufenthaltsraum der Flüchtlingsunterkunft ausbrach und auf das Mobiliar übergriff. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Gebäudeschaden in noch nicht näher bezifferten Höhe. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kripo Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen.

