Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Lamspringe - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Lamspringe (hep): Am 15.02.2019, gegen 12:15 Uhr parkte eine 50-jährige Fahrerin aus Lamspringe ihren weißen Pkw Volvo in einer Parkbucht in der Hauptstraße, in 31195 Lamspringe, auf Höhe der Hausnummer 105. Als sie gegen 13:00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am linken Außenspiegel. Das Gehäuse war gebrochen und zwei Plastikteile des Spiegels lagen direkt vor dem Pkw. Es ist zu vermuten, dass ein vorbeifahrender Pkw nach rechts von der Straße abgekommen ist, den Volvo touchiert hat und danach geflüchtet ist. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro. Die Polizei in Bad Salzdetfurth sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und bittet um Hinweise unter 05063-901115.

