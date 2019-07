Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Aus dem Zug in die Zelle - Reisenden mit zehn offenen Fahndungen am Hbf Koblenz festgestellt

Koblenz (ots)

Einen guten Fang machte am Freitagabend eine Streife des Bundespolizeireviers Koblenz. Sie kontrollierten am Bahnsteig einen 30jährigen Mann nachdem er aus dem ICE 22 ausgestiegen war. Die fahndungsmäßige Überprüfung brachte insgesamt vier Haftbefehle und sechs Aufenthaltsermittlungen hervor. Bei den Staatsanwaltschaften Heidelberg und Würzburg lagen Vollstreckungshaftbefehle wegen Diebstahls und bei den Staatsanwaltschaften Aschaffenburg und Frankfurt/Main wegen Erschleichen von Leistungen vor. Des Weiteren wollten die Staatsanwaltschaften Wiesbaden, Fulda, Aschaffenburg und Saarbrücken aufgrund verschiedener Diebstahlsdelikte sowie das Amtsgericht Fulda wegen eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte den gegenwärtigen Aufenthalt des Mannes wissen. Da die haftbefreiende Geldsumme in Höhe von insgesamt 3555,00 EUR zuzüglich 280 EUR Kosten von dem jungen Mann nicht bezahlt werden konnte, wurde er von der Bundespolizei, zur Verbüßung einer insgesamt 267tägigen Haftstrafe, in die JVA Koblenz verbracht.

